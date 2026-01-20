Haberler

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedi bulundu! 5 ay önce kaybolan Rus yüzücü olabilir

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Cesedin ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Cansız beden kapsamlı otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.

  • İstanbul Boğazı'nda kıyıya vuran bir erkek cesedi bulundu.
  • Cesedin, 24 Ağustos 2025'te Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.
  • Ceset, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

İstanbul Boğazı'nda erkek cesedini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı.

AĞUSTOSTA KAYBOLAN RUS YÜZÜCÜYE AİT OLABİLİR

Üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından 24 Ağustos'ta 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

CESET ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
