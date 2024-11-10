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İstanbul Boğazı'nda Ata'ya saygı duruşu

İstanbul Boğazı'nda Ata'ya saygı duruşu
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, ölüm saati olan 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunuldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, ölüm saati olan 09.05'te 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saygı duruşunda bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıldönümünde Türkiye'nin birçok noktasında etkinlikler ve saygı duruşuyla anıldı. Saatler tam 09.05'i gösterdiğinde ise tüm yurtta hayat adeta durdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler araçlarından inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. O anlar dron ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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