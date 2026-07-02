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"İstanbul Bildirgesi" imzalandı, Sağlık Bakanı Memişoğlu afetlere yönelik dayanışmanın önemine dikkat çekti

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, DSÖ iş birliğiyle düzenlenen konferansta İstanbul Bildirgesi’nin imzalandığını duyurdu. Bildirge, sağlık tesisleri kurma, erken uyarı sistemleri ve afet yönetiminde uluslararası dayanışmayı vurguluyor. Venezuela’daki UMKE ekibiyle canlı bağlantı kuruldu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "İmzaladığımız İstanbul Bildirgesi, sağlık tesisleri kurmak, erken uyarı sistemlerine yatırım yapmak ve afet sürecinin her aşamasında toplumları desteklemek konusundaki ortak anlayışımızın ve geleceğe yönelik taahhüdümüzün en güçlü kanıtıdır. İstanbul Bildirgesi, aynı zamanda konferansımızın temel ruhunun da altını çizmektedir. Afet riskleri karşısında hiçbir ülke yalnız bırakılamaz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğinde "Depremlerde Sağlığın Korunması - Deprem Acil Durum Yönetimi Yoluyla Sağlık Güvenliğinin Güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı" İstanbul'da gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, konferans esnasında Venezuela'da bulunan UMKE ekipleriyle canlı bağlantı gerçekleştirdi. Ardından "İstanbul Bildirgesi" imzalandı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye için bu buluşma, her şeyden önce insani bir vazifedir. İmzaladığımız İstanbul Bildirgesi, sağlık tesisleri kurmak, erken uyarı sistemlerine yatırım yapmak ve afet sürecinin her aşamasında toplumları desteklemek konusundaki ortak anlayışımızın ve geleceğe yönelik taahhüdümüzün en güçlü kanıtıdır. İstanbul Bildirgesi, aynı zamanda konferansımızın temel ruhunu da altını çizmektedir. Afet riskleri karşısında hiçbir ülke yalnız bırakılamaz. Birlikte çalışarak birbirimizden öğrenebilir, sistemlerimizi güçlendirebilir ve halklarımız için daha güvenli bir gelecek inşa edebiliriz. Bugün imza töreni önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul Bildirgesi'nin değeri, bu vizyonun daha güçlü iş birlikleriyle ve pratik uygulamalarla sahada eyleme dönüştürülmesiyle daha da artacaktır. İstanbul'da attığımız imzalar, dayanışmanın ve ortak sorumluluğumuzun sembolü olsun. Birlikte, tüm dünya için daha güvenli ve sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz" şeklinde konuştu.

UMKE ekibinden Murat Genç, Venezuela'dan konferansa katıldı, oradaki dayanışmayı anlattı

Venezuela'dan konferansa canlı bağlantıyla katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) Murat Genç, "Türkiye Cumhuriyeti olarak, arama ve kurtarma ekipleri ile birlikte bizde Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri olarak Venezuela'ya geldik. Geldiğimiz andan bu yana 24 saat usulüyle enkazlarda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem AFAD'ın hem de TSK'nın arama kurtarma ekiplerine medikal destek vermek amacıyla biz de Sağlık Bakanlığı olarak 6 kişilik UMKE ekibi olarak sahadayız. Burada gerçekten bizim de daha önce tecrübe ettiğimiz deprem olayında olduğu gibi çok ciddi bir yıkım var ve Venezuela hükümetinin dış desteğe ihtiyacı olduğunu anladığımız andan itibaren hazırlıklarımızı tamamlayıp Venezuela'ya intikal ettik. Şu anda ekiplerimizin bir kısmı halen enkazlarda çalışmalarını devam ettirmektedirler. Bakanımızın konuşmasında belirttiği üzere uluslararası dayanışmanın çok güzel örneklerini burada görmekteyiz. Operasyon merkezimizi kurduğumuz alanda birçok ülkeden gelen arama kurtarma ekipleriyle birlikte Venezuela halkına yardımcı olabilmek için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Ayrıca hem kendi ekiplerimizin hem diğer ekiplerin tıbbi acil durumlarına müdahale edebilmek adına yanımızda getirdiğimiz acil müdahale ünitemizi de operasyon merkezimize kurduk. Burada ihtiyacı olan hem kendi ekiplerimize hem de uluslararası diğer ekiplere sağlık hizmeti sağlamaktayız" diye konuştu.

Bakan Memişoğlu ise, "Çok teşekkür ederiz. Burada Dünya Sağlık Örgütü ve tüm ülkeler, kalbimiz orada sizinle. Venezuela halkına ve yönetimine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dünya bir olunca her türlü yardım desteği her yere ulaşabiliyor diye bunu da İstanbul Bildirgesi'nde bizzat imzasını alıyoruz. Bütün ekiplere, bütün orada insanlara yardım etmek için koşanlara canıgönülden şükranlarımızı iletiyoruz. Kolay gelsin diyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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