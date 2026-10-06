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İstanbul Başakşehir'de bıçaklı saldırıda 8 öğrenci yaralandı, 1'i ameliyatta

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İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırıda 8 öğrencinin yaralandığını, 1 öğrencinin ameliyatının sürdüğünü açıkladı. Gül, yaralı 5 öğrencinin durumunun hafif olduğunu, 2'sinin tedavisinin sürdüğünü ve hayati tehlikeleri bulunmadığını belirtti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan saldırıda 8 öğrencinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığını, 1 öğrencinin ameliyatının sürdüğünü açıkladı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir'de okulda yaşanan bıçaklı saldırıda yaralanan öğrencileri ziyaret etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Vali Gül, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"8 öğrencimiz yaralı, 1 öğrencimiz ameliyatta"

Öğrencilerin ailelerine geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Gül, "Toplamda 8 öğrencimiz yaralı. Bunun 5 tanesinin durumu hafif. Muhtemelen gün içinde tedavisi tamamlanacaktır. 2 yavrumuzun tedavileri devam ediyor. Durumlarında olumlu iyileşme var. Hayati tehlikeleri yok. Bir çocuğumuz da ameliyatta. O ameliyattan henüz çıkmadığı için durum ile ilgili bir değerlendirme yapamıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor"

Saldırgan öğrencinin okulun çevresinde ikamet ettiğini söyleyen Vali Gül, "Bıçaklamayı yapan saldırıyı yapan aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden bir öğrencimiz. Kendisi başka bir okulda eğitimine devam ediyor. Kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor. Çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var. Başsavcımız burada. Adli süreç devam edecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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