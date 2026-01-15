Haberler

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona uçağında bomba tehdidi

Güncelleme:
Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Barselona seferinde bir yolcu, uçak içi internet erişim noktasından bomba tehdidinde bulundu. Güvenlik prosedürleri devreye alındı ve uçağın emniyetli inişinin ardından kontroller yapılmakta.

Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Barselona seferini yapan TK1853 sayılı uçakta, bir yolcunun bomba tehdidi içeren internet ağı oluşturması üzerine güvenlik prosedürleri devreye alındı. Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır" dedi.

Türk Hava Yolları, İstanbul- Barselona seferi sırasında uçakta bulunan bir yolcunun internet erişim noktası üzerinden bomba tehdidinde bulunması üzerine gerekli prosedürlerin başlatıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün şöyle açıkladı:

"TK1853 sefer sayılı İstanbul- Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir. Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır.

Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir". - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

