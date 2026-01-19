Haberler

Lapa lapa kar yağan Bahçelievler havadan görüntülendi

Lapa lapa kar yağan Bahçelievler havadan görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı Bahçelievler'de lapa lapa yağarken, E-5'te trafik akışının sürdüğü gözlemlendi. Kar yağışı, bölgenin havadan görüntülenmesiyle birlikte beyaz bir örtüyle kaplandı.

İstanbul Bahçelievlen'de lapa lapa kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa kar yağışı altında Yenibosna E-5'te trafiğin aktığı görülürken, bölge havadan görüntülendi.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kent beyaza bürürken, Bahçelievler'de de lapa lapa kar yağdı. Sabahın ilk saatlerinde vatandaşlarda toplu taşımayı kullanmak için yollara düşerken, E-5'te trafiğin aktığı görüldü. Kar yağışı altındaki bölge havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul'da ağır taşıtların ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı

Kar şiddetini artırdı, İstanbul için ilk yasak haberi geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
Hayırlı evlat! Van Persie 3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada olanlar oldu

3-1 gerideyken oğlunu oyuna aldı, 2 dakikada inanılmaz şeyler oldu
Şeyma Subaşı'nın paylaşımlarında dikkat çeken değişim

Tövbe edip dine yöneldi! Okuduğu kitap dikkat çekti
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş

Görüntüler ortaya çıktı! İzmir'deki kalabalığa topluca tövbe ettirmiş
İlber Ortaylı'dan Atlas çıkışı: Bu artık bir cinayet değil, adalet sınavıdır

Atlas'ın ölümüne İlber Oltaylı'dan dikkat çeken yorum
MasterChef Türkiye'nin kazananı Sergen, 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu

MasterChef Türkiye'nin kazananı belli oldu! Hem kupa hem 5 milyon TL
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu

Kucağında kanlar içinde hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu