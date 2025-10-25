Haberler

İstanbul Akvaryum'da 'Okyanusun Devleri' Sergisi Ziyaretçi Akınına Uğruyor

İstanbul Akvaryum'da 'Okyanusun Devleri' Sergisi Ziyaretçi Akınına Uğruyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'nin ulusal akvaryumu İstanbul Akvaryum, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle açtığı 'Okyanusun Devleri' sergisi ile dev deniz memelilerini ilk kez sergiliyor. Sergi, bilgilendirici içeriği ve görkemli koleksiyonu ile büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin ulusal akvaryumu İstanbul Akvaryum'un, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle hazırladığı "Okyanusun Devleri" sergisi, açılışının ardından ziyaretçilerden büyük ilgi görmeye devam ediyor. Türkiye kıyılarında karaya vurduktan sonra bulunan ve yıllarca özenle korunan dev kaşalot, uzun balina ve fok iskeletleri, ilk kez sergilenen bu özel koleksiyonla açılışından bu yana binlerce ziyaretçiyi ağırladı.

Kirlenme, hayalet ağlar, gürültü, habitat kaybı, iklim değişikliği ve plastik atıklar, deniz memelileri için büyük tehdit oluşturuyor. Antalya Kumluca sahilinde kuyrukla birlikte 16 metre uzunluğunda kaşalot, Adana Yumurtalık sahilinde 10,5 metre uzunluğunda ve 3,26 ton ağırlığındaki uzun balina ve İzmir, Çeşme sahilinde kıyıya vurmuş şekilde bulunan Akdeniz foku, TÜDAV uzmanları tarafından müze materyali haline getirilmek amacıyla titizlikle İstanbul'a taşındı. Dev balinaların yüzlerce kemikten oluşan gövdesi ise aylarca uğraşılarak bir araya getirildi. İstanbul Akvaryum ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) iş birliğiyle açılışı yapılan "Okyanusun Devleri" sergisi hem kapsamlı koleksiyonu hem de eğitim odaklı kurgusuyla kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.

Türkiye'de ilk kez sergilenen bu eşsiz deniz memelileri koleksiyonu, kapsamlı bilimsel içeriği ve eğitim odaklı kurgusuyla her yaş grubundan ziyaretçiye denizlerin en görkemli canlılarını yakından tanıma fırsatı sunarken, deniz ekosistemlerinin korunmasına yönelik de farkındalık oluşturuyor. Sergi, İstanbul Akvaryum içerisinde yer alan "Okyanusun Devleri" alanında, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Birileri üniversiteleri karıştırmaya çalışıyor! Karşıt görüşlü öğrenciler yine kafa kafaya geldi

Birileri üniversiteleri karıştırıyor! Yine kafa kafaya geldiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

40 kilo veren yıldız oyuncu son halini paylaştı
Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

Yıldız Tilbe soru sonrası resti çekti: Buradan yasaklıyorum
Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

O kentimiz aile katliamı ile sarsıldı
Japonya'dan Türkiye'ye geldi, ünlü basketbolcu yaşadığı o duruma isyan etti

Japonya'dan Türkiye'ye geldi, yaşadığı o duruma 3 ayda isyan etti
Süper Lig devinin yıldızının kombini olay oldu

Görüntüdeki ismi tanıdınız mı?
Foça'daki selde kaybolan Bülent Kaptanoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

Foça'daki selden 3 gün sonra acı haber
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri bitti

Siyasi kariyeri bitti
Yüzyılın Konut Projesi'nde ödeme planı belli oldu! İşte 1+1 ve 2+1 dairelerin fiyatı

Sosyal konutta ödeme planı belli oldu! İşte dairelerin fiyatı
Khloe Kardashian'dan şaşırtan itiraf: 3 yıldır kimseyle birlikte olmadım

Ünlü isimden olay itiraf: 3 senedir elime erkek eli değmedi
Kurtlar Vadisi'nin Mematisi dizideki unutulmaz türküyü böyle söyledi

Vadinin Mematisi'nden unutulmayacak performans!
Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ırkçılık suçlaması

Yenilgiyi kabullenemediler! Stuttgart'tan Fenerbahçe'ye ağır suçlama
Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Değiştirin

Galatasaray'dan hakem atamasına tepki: Derhal değiştirin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.