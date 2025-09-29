İstanbul Akvaryum'da 'Okyanusun Devleri' Sergisi Açıldı

Türkiye kıyılarında karaya vuran dev kaşalot, uzun balina ve Akdeniz foku gibi deniz memelilerine ait iskeletler, İstanbul Akvaryum'da ilk kez "Okyanusun Devleri" sergisiyle ziyarete açıldı.

Türk kıyılarında karaya vuran dev kaşalot, uzun balina ve Akdeniz foku gibi deniz memelilerine ait iskeletlerden oluşan "Okyanusun Devleri" sergisi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından İstanbul Akvaryum ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilerine açtı. Serginin açılışı, TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ve İstanbul Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti.

"Çok özel bir koleksiyonu ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz"

Açılışta konuşan Akvaryum Genel Müdürü Dilek Çapanoğlu, serginin Türkiye'de bir ilk olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'de başka hiçbir yerde görülemeyecek çok özel bir koleksiyonu ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz. TÜDAV ile birlikte yürüttüğümüz bu projede, ülkemiz kıyılarında karaya vuran dev balinaların iskeletleri büyük bir uzmanlık ve titizlikle bir araya getirildi. Bu sergiyle, 7'den 70'e tüm ziyaretçilerimize deniz memelilerini ve aynı gezegende yaşadığımız deniz canlılarını tanıtmayı hedefliyoruz. Ülkemizin ulusal akvaryumu olarak, denizlerimizin ve denizlerde yaşayan canlıların korunması için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Türkiye denizlerinde yaşayan canlıların hikayesi

TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise sergilenen iskeletlerin bilimsel önemine değinerek, "Burada sergilenen Akdeniz foku 1998'de Çeşme'de, kaşalot balina 2020'de Antalya'nın Kumluca ilçesinde, uzun balina ise 2002'de Adana'nın Haylazlı ilçesinde karaya vurmuştu. Bu hayvanların neden öldüğünü anlamak tamamen bilimsel bir kaygı. Eğer 30 tonluk dev bir hayvan ölüyorsa, bu ekosistemde bir şeyler değişiyor demektir. Kirlilik, besin yetersizliği, gürültü kirliliği veya ağa takılma gibi nedenler olabilir. Bu örnekler, deniz ekosistemindeki değişimi gözler önüne seriyor" dedi.

Sergideki "Ege" adını verdikleri yunus iskeletinin özel bir hikayesi olduğunu da belirten Öztürk, "2000 yılında ağa takılan bu hayvanı dalarak kurtardık ve doğaya geri saldık. Adını da Ege koyduk. Onun filmi de sergide yer alıyor" diye konuştu.

"Türk araştırmacılarının emeğiyle oluşturulmuş bir koleksiyon"

Türkiye'deki deniz araştırmacılarının emeğiyle oluşturulan serginin herkes tarafından görülmesi gerektiğini söyleyen Öztürk, "Bu koleksiyonu görmek için en yakın yer İtalya. Oysa burası hem İstanbul hem de tüm Türkiye halkı için çok daha kolay ve erişilebilir. Bu eserler emekle oluşturulmuş, Türkiye denizlerinde yaşayan hayvanların bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir koleksiyon" diye konuştu. - İSTANBUL