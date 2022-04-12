İstanbul AFAD için 'Acil Çağrı Bildirim Sistemi' kurgulandı

İSTANBUL (İHA) - Bulut tabanlı çağrı merkezi platformu AloTech, tatbikat ve acil durumlarda İstanbul AFAD birimleri ile kamu ve sivil toplum ekiplerinin saniyeler içinde bilgilendirilmesini sağlamak için 'Acil Çağrı Bildirim Sistemi' kurguladı.

Deprem kuşağında olan ve özellikle geçtiğimiz yıl yangın, sel gibi felaketler nedeniyle büyük kayıplar yaşanan Türkiye'de afet süreçlerinin koordineli bir şekilde yönetilmesi büyük önem taşıyor. Bununla birlikte 16 milyona yaklaşan nüfusu ile Türkiye nüfusunun yüzde 18,71'inin ikamet ettiği İstanbul'un büyük ve kozmopolit bir şehir olması, afet konusunda özel dinamiklerle yönetilmesi gerekliliğini de beraberinde getiriyor. Afet sürecini yürüten ve gerekli koordinasyonu sağlayan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (İstanbul AFAD), bu kapsamda AloTech ile iş birliği yaptı. Platform, İstanbul AFAD için 'Acil Çağrı Bildirim Sistemi' kurguladı.

Çağrıya cevap veren ve vermeyen kişiler anında raporlanıyor

Yapılan açıklamaya göre, tatbikat ve acil durumlarda İstanbul AFAD birimleri ile ilgili tüm kamu ve sivil toplum ekiplerinin saniyeler içinde bilgilendirilmesini sağlayan 'Acil Çağrı Bildirim Sistemi', bilgisayar, telefon gibi internete bağlı herhangi bir cihaz üzerinden yalnızca tek tuşa basılarak devreye alınıyor. Bu işlemle birlikte tüm birimlere ve İstanbul AFAD'ın belirlediği acil durum listesinde olan tüm kişilere aynı anda telefon ile çağrı başlatılıyor. Bu çağrıda, afet durumunu belirten bir anons okunuyor ve böylece ilgili kişiler anında görev yerlerine intikal edebiliyor. Bu kişiler, mesajı aldıklarına dair bir tuşlama yaparak geri bildirim de veriyor. Diğer taraftan sistem ulaşması gereken tüm ekiplere ulaşana kadar arama yapmaya devam ediyor ve bu durum raporlanıyor. Böylece paneli kontrol eden İstanbul AFAD yetkilisi, ulaşılan ve ulaşılmayan kişileri sistem üzerinden eş zamanlı takip edebiliyor.

"Minimum iş gücü ile maksimum efor sağlayan bir sistem"

AloTech CEO'su Cenk Soyak, AFAD İl Müdürlüğü'nün talebi ve önerisi ile sistemi kurgularken afet durumunda saniyelerin bile ne denli önemli olduğundan yola çıktıklarını söyleyerek, "İstanbul gibi büyük bir şehirde ihtimal bir afet durumunda hızlı bir şekilde koordine olması gereken çok sayıda ekip var. Bu kişilerin tek tek telefonla aranması büyük bir zaman kaybı. Öte yandan mesajlaşma uygulamaları ile aynı anda herkese ulaşmak mümkün olsa da özellikle gece yaşanabilecek acil durumlarda bu mesajların görülmeme ihtimalini çok yüksek. Biz de tüm bunlardan yola çıkarak, daha önce geliştirdiğimiz ve bu zamana kadar müşterilerimiz olan şirketlerin kampanyalarını duyurmak, kendi müşterilerine ulaşmak için kullandıkları sistemi İstanbul AFAD için yeniden kurgulayarak 'Acil Çağrı Bildirim Sistemi'ne dönüştürdük. İstanbul AFAD'ın tatbikatlarında kullanılmaya başlanan bu sistem ile haberleşme zincirinin en önemli ve hızlı halkası olan telefonla haberleşme zincirini otomatize ederek, minimum iş gücü ile maksimum efor oluşturduk. Tek temennimiz bu sistemi kullanmayı gerektirecek afet durumlarının yaşanmaması ancak buna her zaman hazır olmamız gerektiği de kaçınılmaz bir gerçek" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel