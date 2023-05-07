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İstanbul'a şehit ateşi düştü

İstanbul'a şehit ateşi düştü

Yerel Haberler

Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in acı haberi Esenyurt'taki baba ocağına ulaştı.

Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'nde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim'in acı haberi Esenyurt'taki baba ocağına ulaştı. Sokak Türk bayrakları ile donatılırken, aile defin işlemleri için memleketleri Aksay'a gitmek üzere yola çıktı.

Bahar Kalkanı Harekat Alanı Bölgesi'nde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Sevim şehit oldu. Şehidin acı haberi, akşam saatlerinde Esenyurt'taki baba ocağına ulaştı. Sokak Türk Bayrakları ile donatıldı. Acı haberi öğrenen şehidin yakınları baba evine taziyeye geldi. Taziyeleri babası Diami Sevim ve amcası Yasin Sevim kabul etti. Şehidin memleketi Aksaray'da defnedileceği öğrenildi. Aile defin işlemleri için memleketleri Aksay'a gitmek üzere yola çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Sevim Esenyurt Yerel Haberler

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