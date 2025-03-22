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İsrail, Yemen'den Fırlatılan Füzeyi Düşürdü

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İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı bir füzeyi düşürdüğünü açıkladı. Saldırı, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füzenin düşürüldüğünü açıkladı. İsrail'in birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı belirtilirken, saldırıyı Yemen'deki İran destekli Husiler üstlendi.

Ateşkesi tek taraflı olarak sonlandırarak Gazze Şeridi'ne yeniden saldıran İsrail'e Yemen'deki İran destekli Husilerden bir misilleme saldırısı daha geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı aktarıldı. Füzenin İsrail sınırlarına girmeden önce İsrail Hava Kuvvetleri tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Husiler üstlendi

Husiler ise yaptıkları açıklamada saldırıyı üstlenerek Ben Gurion Havaalanı'nın hedef alındığını açıkladı. Havayolu firmalarına Ben Gurion Havaalanı'nın güvensiz hale geldiği uyarısı yapılan açıklamada, "Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar" bu durumun süreceği vurgulandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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