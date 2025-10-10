İsrail ve Filistin Arasında Ateşkes Anlaşması İmzalandı

İsrail ve Filistin arasında imzalanan ateşkes anlaşması tüm dünyada sevinçle karşılanırken Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Bu anlaşma ile birlikte umuyoruz ki artık bebekler ölmez. İsrail'in uluslararası arenada yalnız kalması ve uluslararası vicdanın harekete geçmesiyle bu anlaşma imzalandı" dedi.

Mısır'daki ateşkes müzakereleri sonuç verdi. 2 yıldır İsrail soykırımına uğrayan Gazze'de ateşkes planının ilk aşaması onaylandı. Gazze'de ateşkesin, anlaşmanın İsrail hükümeti tarafından onaylanmasından 24 saat sonra, 11 Ekim Cumartesi günü erken saatlerde yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Berat Akıncı, konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Küresel arenada İsrail'in sıkıştığını görüyoruz"

Doç. Dr. Akıncı, uluslararası toplumun İsrail'e tepkilerinin anlaşmayı hızlandırdığını dile getirerek, "Trump'ın 20 maddelik Gazze planının akabinde Hamas'ın da ateşkes yapılması noktasındaki olumlu düşüncesiyle birlikte tarafların Mısır'daki toplantısında ateşkes anlaşması imzalanmış oldu. Bu imza, bölge ülkelerin ve taraf ülkelerin son derecede umutlarının yeşerdiği bir imza oldu. Gazze'de a kan kanın durması, soykırımın durması oldukça önemli. Uluslararası toplum artık İsrail'in uyguladığı soykırıma karşı ayağa kalkmıştı. Bu imza sürecinde 2 kırılma oldu. Bunlardan bir tanesi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda boş sandalyelere yapmış olduğu konuşma ve batılı devletlerin İsraillilere karşı oluşan tepki. ABD'de İsrail'i bir şekilde korumak adına onu bu barış masasına oturtmak zorunda kaldı. Uluslararası toplum daha önce görülmemiş bir tepki verdi. Küresel arenada İsrail'in sıkıştığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İsrail'in anlaşmayı ihlal eden tutumu göz ardı edilmemeli"

İsrail'in anlaşmayı ihlal etmemesi için garantör ülkelerin teyakkuz halinde olması gerektiğini belirten Doç. Dr. Berat Akıncı, daha sonra şunları söyledi:

"Bu anlaşmanın yapılmış olması oldukça önemli. İsrail'in anlaşmaya rağmen savaş ihlallerini yapmaya devam ettiğini görüyoruz. Ateşkesin yapılması tabi ki önemli ama bunun sürdürülebilirliği de önemli. Tarafların aklıselim bir şekilde anlaşma hükümlerine uyması gerekiyor. İsrail'in daha önce anlaşmayı ihlal eden tutumu göz ardı edilmemeli. Hem bölge ülkeleri hem de diğer garantör ülkeler İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal edecek her türlü hamleye karşı teyakkuz halinde olmalı ki barışın sürdürülebilirliği sağlansın."

"Anlaşma, gelecekte 2 devletli bir çözüm için bir başlangıç"

İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesini beklediklerini, Gazze'ye insani yardımların ulaşması gerektiğine değinen Doç. Dr. Akıncı, "Biz, Gazze'de akan kanın durmasını istiyoruz ve insanı koridorların açılıp insanların temel ihtiyaçlarına ulaşmasını istiyoruz. Her 2 taraftan da rehinelerin serbest bırakılması Donald Trump'ın da Gazze planının ilk aşamasını oluşturuyor. İsrail'in bölgeden çekilmesini bekliyoruz. Bu anlaşma, gelecekte 2 devletli bir çözüm için bir başlangıç. Elbette bu kolay olmayacak" şeklinde konuştu.

"Hamas'a da çok ciddi bir sorumluluk düşüyor"

Hamas'ın da bu anlaşma sonrası ciddi bir görev ve sorumluluk üstlenmesi gerektiğine vurgu yapan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Doç. Dr. Berat Akıncı, "Bu barışın devamlılığını sağlamak da, özgür Filistin devleti de kolay değil. Bu noktada Hamas'a da çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Bizim gibi garantör ülkelerin de İsrail'in yayılmacı politikalarını engellenmesi noktasında her zaman aklıselim bir şekilde teyakkuz halinde görev alması gerekiyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ADANA