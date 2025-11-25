İsrail saldırısında bir bacağını kaybeden Filistinli gazeteci, Gazze'deki zulmü anlattı

İsrail'in saldırısında, görevi başındayken sağ bacağını kaybeden Filistinli Gazeteci Sami Shehada, Kastamonu'da İsrail zulmünü anlattı. Shehada, kameranın tanktan daha güçlü olduğunu ve hayatını kaybeden gazetecilerin hikayelerini tüm dünyaya anlatacaklarını söyledi.

Kastamonu Üniversitesi ile Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından Merkez Kütüphane Sezai Karakoç Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta, Gazze'de yaşanan İsrail zulmünü anlatıldı. Konferansta, Gazze'deki saldırıda bacağını kaybetmesine rağmen işini bırakmayarak yaşanan dramı ve soykırımı dünyaya duyurmaya devam eden Filistinli gazeteci Sami Shehada, yaşadıklarını ve savaşın acı yönlerini salonu solduran yüzlerce kişiye anlattı.

Sadece kendisini anlatmak için Kastamonu'ya gelmediğini söyleyen Sami Shehada, "Gazze'de bütün zorlukları yaşayan gazeteciler adına aranızdayım. Ben, size yılların yorgunluğunu sesli olarak karşınıza çıktım, yorgun bir vücut olarak, yorgun bir ceset olarak karşınızdayım. Gazeteci meslektaşlarımızın sesi olarak buradayım. Bugün Gazze'deki gazeteciliği konuşuyoruz. Büyük bir mücadele içinde icra edilen gazeteciliği anlatacağız. Bu mücadele bir tankla bir kamera arasındaki mücadele kelimelerle kurşunlar arasındaki mücadele. Yabancı gazetecilerin Gazze ye girmesi yasaklandı, dünyanın gözü olarak sadece Gazzeli gazeteciler içeride kaldı ve o seste kısılmaya çalışıldı. Ben, bu gazetecilerden biriyim. Kameram ve üzerimdeki can yeleğim ile açık şekilde gazeteci olduğum her halimle belliydi. Üzerimde bana da merhamet etmediler. Herhangi bir korunak sağlamadı. Gazeteci olmam sebebiyle bir İsrail tankı tarafından vuruldum. Ben silah taşımıyordum, mesleğimi icra ederken hedef oldum. Kamera vardı elimde 'İsrailliler kameraları silahtan daha büyük tehdit olarak görüyorlar' Bu vuruş benim şahsıma yapılmış bir vuruş değil, sadece dünyaya verdiği mesaja karşı bir atıştı. Bu vuruş beni öldürmedi ama bir ayağımı kaybettim. Acılar yaşadık ama katlanmayı öğrendik. Gazeteciler bu acıya katlanamazsa kimse katlanamazdı çünkü. Yaşadığımız acıların sesini yükseltmek için çabalıyorum" dedi.

Gazze'de şehit düşen bazı gazetecilerin hikayelerinden bahseden Sami Shehada, şehit olan gazetecilerin hikayelerini tek tek anlattı.

Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin davasında Filistin'in yanında olunduğunu söyleyen Vali Yardımcısı Aydın Ünal ise, "Buradaki öğrencilerimiz, sivil toplum temsilcilerimiz, tüm Kastamonulular en güzel şekilde göstermiştir. Şehit Şerife Bacının torunlarına Filistin davasına gösterdikleri bu hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca İstiklal Yolu'nda tüm Kastamonu halkını da bu salonu doldurdukları gibi doldurmalarını ve yürüyüşe katılmalarını bekliyorum" dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) İl Temsilcisi ve Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) Başkanı İzzet Sarı da, "Sami Shehada, sosyal medyadan ve televizyonlardan tanıdığımız ve bildiğimiz birisiydi. Kendisi, Alanya'da Küresel Gazeteciler Konseyi'nin yılın basın onur ödülü ile ödüllendirildi. Orada Sami Shehada'yı tanıdım. Ben, bu dernek, cemiyet, gazetecilik işlerini bırakmak üzereyken artık genç arkadaşlara bu görevi devretmek üzereyken Sami'yi tanıdım. Sami'nin inanmışlığını ve adanmışlığını o tek bacağıyla neleri başardığını görünce kendimden utandım ve son nefesime kadar devam etme kararı aldım. Sami, hepimiz için bir ilham kaynağı, kendi vatanı için, milleti için mücadele etmiş birisi. Sami, şu anda tedavi için Türkiye'de bulunuyor. Kendisine protez bacak takılacak, 2-3 günde bir hastaneye tedaviye gidiyor" diye konuştu.

Kastamonu'ya konuşmacı olarak gelmeden önce şehir ile ilgili internette araştırma yaptığını ifade eden Sarı, "Kastamonuspor'un renklerini sordu bizlere. Kastamonu Üniversitesinin renkleri neden siyah, kırmızı dedi. Sami kaderimiz aynı sizin şu anda yaşamış olduğunuz mücadeleyi bizim ecdadımız, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda yaşadılar. Bunun kırmızısı şehit kanlarını, siyahı da şehit analarının yapmış olduğu ağıtını simgeler. Bu yüzden Kastamonu Üniversitesi'nin renklerinin de kırmızı-siyah olmasını önerdik. Çünkü şehir olarak gerek Çanakkale'de gerekse Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren illerin başında geliyoruz" şeklinde konuştu.

Filistin Diplomasi Merkezi Başkanı Dr. Zahir Elbek de Gazze'de yaşanan zulüm ile ilgili güncel gelişmeleri anlattı. Konuşmaların ardından, Kastamonu Gazeteciler Dermeği tarafından hazırlanan 'basın onur ödülü', Vali Vekili Aydın Ergün tarafından Shehada'ya takdim edildi.

Konferans sonunda salonu dolduran yüzlerce katılımcı, Shehada'yı dakikalarca ayakta alkışladı. Konferanstan sonra açılan 'Filistin' konulu sergiyi gezenler duygusal anlar yaşadı.