İsrail, Tahran ve Beyrut'a yeni saldırı dalgası başlattı

İsrail, Tahran ve Beyrut'a yeni saldırı dalgası başlattı
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'daki rejim hedefleri ile Lübnan'ın Beyrut'taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı başlattı. Saldırılara ait görüntüler amatör kameralarla kaydedildi.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığını açıkladı.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedefler ile Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hizbullah altyapılarına yönelik geniş çaplı bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Tahran ve Beyrut semalarından yükselen dumanlar ve patlama sesleri amatör kameralara yansıdı. Lübnan basını, Beyrut yakınlarındaki Aramoun kasabasında bulunan bir konuta füze isabet etmesi sonucu yangın çıktığını bildirdi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
