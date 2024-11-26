Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Hizbullah ateşkese çok yakın: 36 saat içinde ilan edecekler

Savaşın bitmesine saatler kaldı! Ateşkes artık çok yakın

 Kreş tartışmasında CHP'li Başarır ağzını fena bozdu: Tweet bu kadar, geri zekalı

CHP'li Başarır ağzını fena bozdu! Varank'ın yanıtı ise daha bomba

 Naci Görür'den Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi

Malatya'daki depremden sonra korkutan açıklama: Sonuncusu 2 bin 500 yıl önceydi
Gayrimenkulde yeni dönem, vergide rayiç bedel tarih oluyor

Gayrimenkul alım satımında yeni dönem

İsrail Maliye Bakanı'ndan skandal Gazze sözleri

İsrail Maliye Bakanı'ndan skandal Gazze sözleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ülkesinin Gazze'yi işgal etmesi gerektiğini savunarak, işgal kelimesinden korkulmaması gerektiğini ifade etti. İsrail'in gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini söyleyen Smotrich, bu sayede Gazze nüfusunun 2 yıl içinde yarıdan aza indirilebileceğini iddia etti.

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi adlı örgütün düzenlediği bir konferansta Gazze ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'yi işgal çağrısı yapan Smotrich, "İsrail Gazze'yi işgal edebilir ve etmelidir. İşgal kelimesinden korkmamıza gerek yok" dedi. Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi için İsrail'in "gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini" savunan Smotrich, "Gazze'nin nüfusu 2 yıl içinde şu anki büyüklüğünün yarısından aza indirilebilir" şeklinde konuştu. Smotrich, söz konusu "gönüllü göçün" Batı Şeria için "model oluşturabileceğini" ifade etti.

"İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'DE OLMASI GEREKECEK"

İsrail ordusunun Gazze'de kalması gerektiğini söyleyen Smotrich, "Güvenliği sağlamak, Gazze'nin yeniden silahlanmasını ve İsrail vatandaşları için bir tehdit haline gelmesini önlemek ve bu süreçte sivil işleri denetlemek için İsrail ordusunun orada olması gerekecek" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE İŞGAL ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Aşırılık yanlısı görüşleri ile sık sık tepki çeken Smotrich, son olarak geçen hafta "Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini" söylemişti. Smotrich, "Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" önerisinde bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İddialı dizi 6. bölümde final yaptı, usta oyuncu özür diledi
img

Bedavaya Süper Lig devine geliyor
img

Zara, göğüs dekolteli sahne kıyafetiyle sevenlerini şaşırttı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Turgutlu, Şehzadeler, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Beyoğlu, Sultanbeyli, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Alanya, Manavgat, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 26-27 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Ereğli, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Yenimahalle, Mamak, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Bornova, Karşıyaka, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Nilüfer, İnegöl, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 26-27 Nizip, İslahiye, Nurdağı elektrik kesintisi listesi 26 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 26 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.