İsrail Maliye Bakanı'ndan skandal Gazze sözleri

Aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasadışı yerleşimcileri temsil eden Yesha Konseyi adlı örgütün düzenlediği bir konferansta Gazze ile ilgili tepki çekecek açıklamalarda bulundu.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Gazze'yi işgal çağrısı yapan Smotrich, "İsrail Gazze'yi işgal edebilir ve etmelidir. İşgal kelimesinden korkmamıza gerek yok" dedi. Filistinlilerin Gazze'yi terk etmesi için İsrail'in "gönüllü göçü teşvik etmesi gerektiğini" savunan Smotrich, "Gazze'nin nüfusu 2 yıl içinde şu anki büyüklüğünün yarısından aza indirilebilir" şeklinde konuştu. Smotrich, söz konusu "gönüllü göçün" Batı Şeria için "model oluşturabileceğini" ifade etti.

"İSRAİL ORDUSUNUN GAZZE'DE OLMASI GEREKECEK"

İsrail ordusunun Gazze'de kalması gerektiğini söyleyen Smotrich, "Güvenliği sağlamak, Gazze'nin yeniden silahlanmasını ve İsrail vatandaşları için bir tehdit haline gelmesini önlemek ve bu süreçte sivil işleri denetlemek için İsrail ordusunun orada olması gerekecek" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE İŞGAL ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Aşırılık yanlısı görüşleri ile sık sık tepki çeken Smotrich, son olarak geçen hafta "Gazze'nin kuzeyinin tamamen işgal edilmesi gerektiğini" söylemişti. Smotrich, "Hamas'a, rehineleri geri vermezlerse sonsuza dek orada kalacağımızı ve bunun Gazze'nin topraklarının üçte birine mal olacağını söylemeliyiz" önerisinde bulunmuştu.