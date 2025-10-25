Haberler

İsrail, Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi: 1 Hizbullah Üyesi Öldürüldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirilen hava saldırısında bir Hizbullah üyesinin öldüğünü açıkladı. Saldırı, bölgedeki Hizbullah altyapısına yönelik yapıldı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında 1 Hizbullah üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.

Orta Doğu'daki ülkelerin egemenliğini ihlal eden saldırılarını sürdüren İsrail, bir kez daha Lübnan'ı vurdu. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Doğu Zutar'da bulunan Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği bildirildi. Saldırıda bölgedeki Hizbullah altyapısının yeniden inşasında rol alan bir Hizbullah üyesinin öldürüldüğü belirtilerek, "Öldürülen Hizbullah üyesinin eylemleri, İsrail ile Lübnan arasında varılan mutabakatların ihlali anlamına gelmektedir. IDF İsrail'e yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
