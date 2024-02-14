İsrail'in saldırıları altında olan Gazze için gönderilen insani yardım malzemeleri Kayseri'den A400M uçağı ile Mısır'a ulaştı

İsrail'in saldırıları altında olan Gazze için gönderilen insani yardım malzemeleri Kayseri'den A400M uçağı ile Mısır'a ulaştı.

Gönderilen yardım kapsamında Kayseri'den havalanan A400M uçağı ile 15 sedye, 11 personel ve 1 buçuk ton sağlık malzemesi Mısır'ın Kahire kentinde bulunan El-Ariş Havaalanı'na ulaştırıldı. Uçağın inmesinin ardından ekipler tarafından yardım malzemeleri havaalanındaki depolara götürülürken, uçak da hastaları ve yakınlarını taşımak için hazırlandı.

Uçağın Türkiye'ye dönüşte ise yine 11 personel, 15'i sedyeli olmak üzere yaklaşık 170 kişilik refakatçi ve hasta ile Ankara Etimesgut'a inmesi planlanıyor. - KAYSERİ