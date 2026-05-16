İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurdu: En az 6 ölü, 22 yaralı

İsrail, ateşkesin 45 gün uzatılmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bir sivil savunma merkezini vurdu; 3 sağlık görevlisinin de aralarında olduğu en az 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkesin 45 gün daha uzatılmasına rağmen, İsrail bir kez daha Lübnan'ı hedef aldı. Resmi Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail'in ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu en az 6 kişi öldü, 22 kişi ise yaralandı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) saldırının hedefine ilişkin açıklama yapılmadı.

Ateşkes 45 gün daha uzatılmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Lübnan arasındaki 10 günlük ateşkesi 17 Nisan'da duyurmuş, ateşkes daha sonra 17 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada ise İsrail-Lübnan görüşmelerinin "son derece verimli" geçtiği belirtilerek "17 Nisan'da varılan ateşkes, daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için 45 gün uzatılacaktır" denilmişti. - BEYRUT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
