İsrail'in Lübnan'a yönelik son saldırılarında bilanço netleşti: En az 13 ölü

İsrail'in Lübnan'ı hedef alan son hava saldırılarında aralarında kadın, çocuk ve askerlerin bulunduğu en az 13 kişi hayatını kaybetti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda birçok sivilin de hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı hedef almayı sürdürürken, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Salı günü ülkenin güneyine düzenlediği saldırıların bilançosu netleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in dünkü saldırılarında aralarında kadın, çocuk, asker ve kurtarma görevlilerinin de bulunduğu en az 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenler arasında çok sayıda sivilin bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Nebatiye şehrine düzenlenen bir saldırıda 2 sivil savunma görevlisi de dahil olmak üzere 5 kişi ölmüş, Cebhit civarına düzenlenen bir başka saldırıda 1 asker ve 1 Suriye vatandaşı dahil olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Bint Cebeil'e düzenlenen diğer bir saldırıda ise 1 çocuk ve 1 kadın dahil 4 sivil yaşamını yitirmiştir" ifadelerine yer verildi.

İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmuştu

İsrail, 17 Mayıs'a kadar devam edecek olan ateşkesi bir kez daha ihlal ederek dün Lübnan'ın güneyine yönelik yeni hava saldırıları düzenlemişti. Saldırıların yol açtığı kayıplara ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı. - BEYRUT

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCem Arabacı:

Yazık be, çocuklar ve kadınlar masumken böyle şeylerle karşı karşıya kalıyor. Sonra kameraya çıkan erkek politikacılar konuşup duruyorlar da asıl bu tür durumlarla karşılaşan ve çaresiz kalan genellikle kadınlar ve çocuklar oluyor. Umarım bir gün bu tür saldırılar tamamen sona erer.

Haber YorumlarıÖznur Kurtuluş:

ben bu olayların hepsini sosyal medyada takip ediyorum ama gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum ya. arkadaşlarım birbirlerine karşı tutum alıyor, tartışmalar çıkıyor. ama insanların öldüğü gerçeği hiçbirini değiştirmiyor. bu haberi okuyunca çok mutsuz oldum

Haber YorumlarıTolga Teke:

Maşallah bu dünyada ne olup bittiğini görüyoruz! İnsan cidden çaresiz kalıyor böyle haberleri okuyunca! Rabbim tüm mazlumların yanında olsun, bu zulümlere son verilsin inşallah!

