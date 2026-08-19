Gazze'de Sarı Hat'ta yaşam mücadelesi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal ederek oluşturduğu Gazze'nin merkezindeki Sarı Hat çevresinde yaşayan Filistinliler, gece saatlerinde açılan ateş, evlerin ve tarım arazilerinin yıkılması ile barınma, gıda ve temiz su eksikliği arasında hayatta kalmaya çalışıyor. Evlerini ve topraklarını terk edecek güvenli bir yer bulamayan aileler, tüm risklere rağmen bölgede kalmaya devam ediyor.

İsrail ordusu, Ekim 2025'teki ateşkes kapsamında Gazze Şeridi'nin yüzde 53'ünü işgal ederek, "Sarı Hat" oluşturmuştu. Sarı Hat, İsrail güçleri tarafından büyük sarı beton bloklarla belirlenen ve İsrail güçlerinin konuşlandığı bölgeler ile Filistinlilerin yaklaşmasının yasak olduğu alanları ayıran bir sınırı ifade ediyor. Beton blokları batıya doğru taşımaya devam eden İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha fazla alanı kontrolü altına aldı. Gazze'nin merkezinde "Sarı Hat" olarak bilinen bölgenin yakınında yaşayan Filistinliler ise son derece ağır şartlarla karşı karşıya. Filistinli aileler, gece saatlerinde silah sesleri ve buldozerlerin çalışmaları, evlerin yıkılması, barınma, gıda ve temiz su sıkıntısı gibi sorunlarla yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Bazı aileler ise tehlikelere rağmen gidebilecekleri güvenli bir alternatif veya sığınabilecekleri başka bir yer olmadığı için bölgede kalmaya kararlı.

Gazze'nin merkezindeki Deir el-Balah'ın doğusunda yaşayanlar, günlük hayatlarının korku içinde geçtiğini anlatıyor. Evlerini kaybeden aileler ise kendilerini ağır hava şartlarından koruyabilecek barınaklar bulmakta zorlanıyor. Deir el-Balah'ın doğusunda Sarı Hat'a son derece yakın bir yerde yaşayan Saddam Al-Louh, savaş sırasında evinin yıkıldığını söyledi.

"Tehlikelere rağmen evimi terk etmeyeceğim"

Al-Louh, "Bu, savaşta yıkılan evim. Bu bölgedeki evlerimizde kalmakta ısrar ettiğimiz için İsrail işgal güçleri babamı, amcamı ve kuzenlerimi öldürdü" dedi.

Al-Louh, ailesinin gidecek başka bir yeri olmadığını kaydederek, "Gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Güvenli bölgelerde bize ait bir arazimiz veya başka evlerimiz bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Evinin Sarı Hat'a yaklaşık 15 metre uzaklıkta olduğunu ancak kendisinin ve diğer ailelerin tüm risklere rağmen burada kalmayı seçtiğini dile getiren Al-Louh, "Sarı Hat'a yalnızca 15 metre uzaklıktayız ama burada kalmakta ısrar ediyoruz. Buradaki tüm aileler bölgeden ayrılmayı reddediyor. Evlerin çoğu yıkılmış durumda ve ailelerin barınabilmek için çadırlara ihtiyacı var" dedi.

Koruma ve temel insani yardım çağrısında bulunan Al-Louh, "Dünyaya haklarımızı ve korunmamızı sağlaması için çağrıda bulunuyoruz. Çadırlara, yiyeceğe ve temiz suya ihtiyacımız var. Tüm yıkıma ve tehlikelere rağmen evimi terk etmeyeceğim, bu bölgeyi terk etmeyeceğim" diyerek yaşadıkları bölgeden ayrılmayacağını söyledi.

"Dünya, kadınlarımızın ve çocuklarımızın sokaklarda uyumasını mı istiyor?"

Deir el-Balah'ın doğusundaki Ebu Miri bölgesinde yaşayan Homam Khaled ise, özellikle geceleri karşı karşıya kaldıkları tehlikeleri anlatarak, "Geceleri işgal güçlerinin buldozerleri, yoğun silah sesleri eşliğinde Sarı Hat yakınındaki tarım arazilerini yıkıyor. Her gece terör içinde yaşıyoruz" dedi.

Bölgede yaşanan korkunun toplumun her kesimini etkilediğini söyleyen Khaled, "Kadınlar, çocuklar ve yaşlıların hepsi bu dayanılmaz durumdan dolayı acı çekiyor ve şikayet ediyor" diye konuştu.

Güvenlik tehditlerinin yanı sıra bölge sakinlerinin ciddi insani yardım eksiklikleriyle de karşı karşıya olduğunu kaydeden Khaled, "Gıda, içme suyu ve çadır konusunda ciddi bir kıtlık var" dedi.

Khaled, sığınabilecekleri alternatif bir yer olmamasından endişe duyduğunu ifade ederek, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Başka bir sığınağımız yok. Dünya, kadınlarımızın ve çocuklarımızın sokaklarda uyumasını mı istiyor?" dedi.

Gece saatlerinde açılan ateşin insanların günlük yaşamını etkilediğini dile getiren Khaled, "Gece ordu ateş açıyor. Silah sesleri nedeniyle uyuyamıyoruz ve geceyi korku içinde geçiriyoruz. Haklarımızı talep ediyoruz. Yiyecek, su, çadır ve temiz su talep ediyoruz, çünkü burayı terk etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı