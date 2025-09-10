İsrail'in Doha'ya Saldırısı: 10 Savaş Uçağı ile 1800 Km'lik Operasyon

İsrail'in dün Hamas yetkililerini hedef aldığı 10 İsrail savaş uçağıyla 10 dakikada gerçekleştirdiği Doha saldırısında, sava uçaklarının Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak bin 800 kilometre yol kat ettiği kaydedildi.

İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze'de ateşkesi görüşen Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırının detayları belli oldu. İsrail basını, Doha saldırısının 10 İsrail savaş uçağı ile 10 dakikada gerçekleştirdiğini duyurdu. İbranice yayın yapan Kanal 14, savaş uçaklarının Ürdün, Suriye, Irak ve Suudi Arabistan hava sahasını kullanarak bin 800 km yol kat ettiğini bildirdi. Hamas liderlerinin bulunduğu binanın 10 füze ile vurulduğunu kaydeden kanal, söz konusu rotanın yalnızca yakıt dayanıklılığı gerektirmediğini aynı zamanda birden fazla ülkenin hava sahası kontrolü arasında senkronize geçişler ve gidiş-dönüş yolculuğu boyunca tam donanımlı bir saldırı gerçekleştirmek için destek gerektirdiğini bildirdi. Ayrıca savaş uçaklarına birkaç kez havada yakıt ikmali yapıldığı da kaydedildi. - TEL AVİV