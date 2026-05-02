İsrail'in alıkoyduğu Sumud Filosu aktivistleri İstanbul'a getirildi

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'nda bulunan 18'i Türk vatandaşı toplam 59 aktivist, Türk Hava Yolları'nın özel uçuşuyla İstanbul'a getirildi. İstanbul Havalimanı'nda karşılanan aktivistler, sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, yaptıkları açıklamalar dikkat çekti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu kapsamında 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden hareket eden filo, farklı ülkelerden katılımlarla büyüyerek 39 ülkeden 345 katılımcıya ulaştı. Filo, 29 Nisan gecesi Girit Adası açıklarında uluslararası sularda İsrail ordusunun müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sonrası çok sayıda aktivistin alıkonulduğu öğrenildi.

İsrail güçlerince alıkonulduktan sonra Yunanistan'ın Girit Adası'na çıkarılan aktivistler, Türk Hava Yolları tarafından düzenlenen özel uçuşla İstanbul'a getirildi. Heraklion Havalimanı'ndan kalkan uçakla gerçekleştirilen uçuş yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde, İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri İlker Haktankaçmaz, aktivistlerin yakınları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan 59 kişi, daha sonra sağlık kontrolü için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

"Uluslararası sularda saldırıya uğradık"

Aktivist İsmail Songür, "Bugün tarihi bir sürece şahitlik ediyoruz. İsrail'in yaptığı bu müdahale artık yalnızca Filistin'in değil, tüm dünyanın meselesidir. İki gün önce Girit açıklarında uluslararası sularda saldırıya uğradık. Hukuksuz bir şekilde alıkonulduk. Her şeye rağmen bu mücadele devam edecek" dedi.

"Tehditlere boyun eğmedik"

Aktivist Muhammet Özdemir ise, "Burada İsrail askerleri tarafından alıkonulan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hiçbiri tehditlere boyun eğmedi. Şiddete boyun eğmedi. Yaşadıklarımız bu mücadelenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Tarihi bir süreçten geçiyoruz"

Aktivist Ayçin Kantoğlu da yaptığı açıklamada, "Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Filistin'de yaşananları yakından gördük. Bu yaşananlar tüm dünyanın dikkatini çekmesi gereken bir tablo. Bu sürecin herkes için ibretlik sonuçları olacağına inanıyorum" diye konuştu.

İstanbul Havalimanı'nda karşılanan aktivistler sağlık kontrolleri için adli tıp kurumuna götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı