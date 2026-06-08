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Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e füze saldırısı

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İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin füze saldırısı sonucu birçok bölgede sirenlerin çaldığını duyurdu. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bir kişi sığınağa koşarken hafif yaralandı.

İsrail ordusu, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığını açıkladı.

İsrail'in İran'daki rejime ait askeri hedeflere saldırmasının yankıları sürerken, bu kez İsrail'de misilleme paniği yaşandı. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısı nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde sirenlerin çaldığı bildirildi. Saldırının ardından halka sığınaklara gitme çağrısı yapılırken, güvenlik uyarıları kısa bir süre sonra yürürlükten kaldırıldı. Saldırının herhangi bir hasara yol açıp açmadığına ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Magen David Adom ambulans servisi, saldırı sırasında sığınağa koşarken düşen ve hafif şekilde yaralanan 1 kişinin tedavi edildiğini açıkladı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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