İspir'deki Taş Taşıyan Kamyonlar Tehlike Saçıyor

Erzurum'un İspir ilçesinde taş taşıyan kamyonlar büyük bir tehlike oluşturuyor.

İspir - Rize arasında Hurmalık köyünden taş çeken kamyonların hiç bir önlem almaması yolda seyreden sürücüleri tedirgin ediyor.

Güvenlik güçlerinin bölgede gerekli tedbirleri yeteri kadar yapmadığına dikkat çeken vatandaşlar "Kontrolsüz şekilde yüklenen dev kayalar tüm sürücülerin korkulu rüyası oluyor. Trafik ekiplerinin buna izin vermesi düşündürücü. Can güvenliğimiz yok kamyonların kasasının üzerinde hiç bir güvenlik tedbiri alınmıyor" diye konuştular. - ERZURUM