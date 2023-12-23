Ispartalı çocuklar Filistin için yürüdü

Isparta'da çocuklar, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Gazzeli çocuklar için yürüdü.

Isparta'da 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Aksa Çocuk Kulübü ve Isparta Filistin İnisiyatifi ortak çalışması ile Gazze'de yaşanan soykırıma dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi. Isparta Hastaneler Caddesi üzerinde bulunan Akoluk Camii önünde bir araya gelen çocuklar, Kaymakkapı meydanına kadar "Isparta uyuma Filistin'e sahip çık" "Bombalar sussun, çocuklar gülsün" sloganları ile yürüdü. Çocukların yürüyüş programına aileleri de destek verdi.

Kaymakkapı meydanında Aksa Çocuk Kulübüne bağlı çocuklar Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şiirler okudu. Grup adına basın açıklaması yapan Adnan Çelik, İsrail'in çocuklara yaptığı zulme dikkat çekerek, "Çocukları gözünü kırpmadan bombardımana tabi tutan Siyonist İsrail'in bu tutumları karşısında oluşturulan Isparta Filistin İnisiyatifi kurulduğu günden beri bu zulmü dünyaya duyurmak ve farkındalık sağlamak adına durmaksızın çalışmaktadır, çalışmaya da devam edecektir inşallah. Çocukların, kadınların, yaşlıların kısacası insanların öldürülmediği Filistin ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda insanların özgür olduğu, zalimin hak ettiği cezayı gördüğü yarınlara ulaşabilmek duası ile" şeklinde konuştu. - ISPARTA