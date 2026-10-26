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Isparta Valiliğinde yangın eğitimi ve tatbikatı Vali Yardımcısı başkanlığında yapıldı

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Isparta Valiliğinde yangın eğitimi ve tatbikatı Vali Yardımcısı başkanlığında yapıldı
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Isparta Valiliğinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yangın eğitimi ve uygulamalı tatbikat yapıldı. Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek başkanlığındaki eğitimin ardından uygulamalı tatbikat yapıldı; İşgücü Uyum Programı’nı tamamlayan personele belgeleri takdim edildi.

Isparta Valiliğinde iş sağlığı ve güvenliği kapsamında personelin acil durumlara hazırlıklı olması amacıyla yangın eğitimi ve uygulamalı yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi.

Isparta Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek başkanlığında, iş güvenliği uzmanı koordinasyonunda ve itfaiye personelinin katılımıyla düzenlenen eğitimde, yangın çeşitleri, yangınların önlenmesi, tahliye ve yangınla mücadele konularında bilgi verildi. Eğitimin ardından uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

Öte yandan, İşgücü Uyum Programı kapsamında işe başlama ve iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini başarıyla tamamlayan personele belgeleri, Vali Yardımcısı Hamdullah Suphi Özgödek tarafından takdim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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