Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi inşaatı tamamlanıyor

Isparta Belediyesi tarafından Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı içerisine yapımı devam eden Isparta Gazeteciler Cemiyeti Soner Toros Basın Merkezi binası inşaatında sona yaklaşılırken, park alanı da yenileniyor.

Isparta Belediyesi, şehri daha da güzelleştirmek adına meydan, cadde, sokak ve parklarda yenileme çalışmalarına devam ediyor. Bugüne kadar birçok meydanı yenileyen Isparta Belediyesi, şehre yeni parklar kazandırdı, mevcut park alanlarını yeniledi. Çalışmalar son olarak Özkanlar Kavşağı altındaki Soner Toros Basın Parkı'nda devam ediyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Soner Toros Basın Parkı içerisine bir basın merkezi binası yapılacağı sözünü vermiş ve çalışmalar başlamıştı. Basın Merkezi inşaatında sona yaklaşılırken, merkezin içerisinde bulunduğu park alanı da yenileniyor. Parkta Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bordür ve begonit taş döşeme çalışmaları devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından da çevre düzenleme çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından Soner Toros Basın Parkı içerisindeki Basın Merkezi ve çevresiyle farklı bir görünüme kavuşmuş olacak. - ISPARTA