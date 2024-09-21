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Isparta'da Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza

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Isparta'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan sürücü, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek 32 bin 233 lira para cezası ile cezalandırıldı.

Isparta'da drift atan sürücüye 32 bin 233 lira para cezası uygulandı

Güvenlik kamerasından tespit edilen sürücüye ceza yazıldı

ISPARTA - Isparta'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan sürücüye polis tarafından 32 bin 233 lira para cezası uygulandı.

Isparta'da bir alışveriş merkezinin otoparkında drift atan bir araç olduğu ihbarı üzerine Isparta Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerine gitti. Ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek drift atan aracı ve sürücünü tespit etti. Sürücüye drift atmasından dolayı 32 bin 233 lira idari para cezası uygulandı.

Drift anı otoparkın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin otoparka girdiği, bir kaç tur drift attıktan sonra tekrar otoparktan çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

Isparta'da Drift Atan Sürücüye 32 Bin Lira Ceza
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN - Yerel

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