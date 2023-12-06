Isparta Belediyesi Engelliler Günü Etkinlikleri Düzenledi

Isparta Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla söyleşi ve engelsiz sahne etkinlikleri programı düzenlendi. Engelli dernekleri üyeleri ve özel eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler sahne aldı.

Isparta Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla söyleşi ve engelsiz sahne etkinlikleri programı düzenlendi. Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda engelli dernekleri üyesi ve özel eğitim okullarında eğitim gören öğrenciler sahne aldı.

Isparta Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklerden birisi de söyleşi ve engelsiz sahne oldu. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, engelli dernekleri yöneticileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Birimi Sorumlusu Emre Gökgöz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelliliğin sadece bir durum olmadığını, birçok zorluğu içinde barındıran bu zorluklara rağmen hayatlarını sürdüren güçlü bireylerin görülmesi için ayrılmış anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi. Gökgöz, "Engellilik fiziksel, zihinsel veya duyusal bir engel içerebilir ancak unutmamalıyız ki her bireyin hayatta eşit haklara sahip olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Unutmayalım ki gerçek güzellik farklılıklarımızda gizlidir. Engelliler Günü bu farklılıkları ve birbirimizi daha iyi görmek için bir çağrıdır. Şehrimizde engellilere yönelik göz ardı edilemeyecek birçok çalışma yapılıyor. Şu anda yapımı devam eden Engelsiz Gençlik ve Yaşam Merkezi'nden yeni açılan tesislerin hepsi engelli bireylerimize göre yapılmaktadır. Ayrıca şehrimizde yapılan her çalışma hem görme hem ortopedik engellilere uygun şekilde hem de diğer engellilerimize hitap etmektedir. Bu çalışmalar için başta valiliğimize, belediyemize, tüm kamu kurum ve kuruluş yetkililerimize teşekkür ediyor, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutluyor, engelsiz yarınlar diliyorum" dedi.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Muammer Salim de etkinlikte 'Türkiye'de Engelli Haklarının Güncel Görünümü' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşinin ardından sırasıyla Karınca Zihinsel Engelliler ve İstihdam Derneği +1 Down Mehter takımı konseri, Isparta Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) öğrencileri dans gösterisi, Gülşen Önal Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri bayrak gösterisi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Mehmet Tönge Engelsiz Yaşam Merkezi kursiyerleri solo ve koro performansı, Nefes Otizm Derneği üyesinin şiir performansı, Isparta Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Emre Gökgöz'ün rap performansı ve son olarak Altı Nokta Körler Derneği koro performansı sunuldu.

Gösteriler katılımcılardan büyük beğeni alırken öğrenciler ve kursiyerlerin gösterilere hazırlanmasında emeği geçenlere çiçek takdim edildi. - ISPARTA