Ismet İspirli, Ahşap Oyuncaklarla Geçmişi Yeni Nesle Taşıyor

Odunpazarı'nda ahşap ürün ve oyuncak yapımıyla uğraşan İsmet İspirli, geleneksel ahşap kültürünü yeni nesle aktarırken, yetişkinlere de geçmişten bir nostalji yaşatıyor.

Odunpazarı bölgesinde ahşap obje, oyuncak ve hediyelik eşya üretimi yapan İsmet İspirli, ortaya çıkardığı ürünlerle hem Eskişehirlilerin hem de bölgedeki turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle kukla, topaç ve araba gibi oyuncaklarla yetişkinleri kendi çocukluklarına götüren İspirli, hatıraları canlı tutarak ahşap kültürünü yeni nesle aktarmaya devam ediyor. Dijital çağda yetişen çocukların tablet ve telefon bağımlısı olduğundan bahseden İspirli, çocukların daha sağlıklı vakit geçirerek oynayabilecekleri ahşap oyuncaklarla buluşturuyor.

"Anne babalar burada kendi çocukluklarında oynadıkları oyuncakların benzerlerini arıyorlar"

Ahşapla ilgili oyuncak ve hediyelik eşya gibi pek çok ürünü kendi atölyesinde ürettiğini söyleyen İspirli, gelen müşterilerin özellikle akıllarında kalan oyuncakları aradıklarını ve görmek istediklerini dile getirdi. İspirli, yetişkinlerin ahşap oyuncaklara olan ilgisini ve talebini, "Özellikle 50 yaş üzeri anne babalara, dedeleri çocukluklarında ahşap bir oyuncak almış ya da yapmış, yani bunu bir şekilde görmüşler. Onlar da şu an kendi çocuklarına veya torunlarına oyuncak almak isterken o zaman oynadıklarının benzerlerini arıyorlar. Dükkanda bulunca seviniyorlar ve alıyorlar; ya da o dönemde çocukluklarını yansıtan oyuncakları bizden talep ediyorlar" sözleriyle anlattı.

"Bilinçli anne babalar çocuklarını bu şekilde teknolojinin esiri olmaktan kurtarmaya çalışıyorlar"

Ahşap oyuncakların doğal ve zararsız olduğunu belirten İspirli, anne babaların farkındalığı sayesinde çocukların da ahşap oyuncaklara olan ilgisinin arttığını dile getirdi. Teknolojiye bağımlı çocukların ebeveyn etkisiyle birlikte daha doğal ve zararsız oyuncaklara yönelebileceğinin altını çizen İspirli, şu ifadelere yer verdi:

"Tabii anne babanın yönlendirmesi bu noktada etkili, çocuğun kendiliğinden keşfetmesi pek mümkün değil. Ama okullarda yapılan faaliyetlerde görebiliyoruz, mesela bir kukla kültürümüz var ve bize gelip Hacivat-Karagöz'ü talep edebiliyorlar. Biraz eğitim camiasının teşvik etmesi biraz da ailelerin bilinciyle çocuklar ahşap oyuncaklara yönelebiliyorlar. Özellikle şu an teknoloji esiri olduğumuz bir dünyada, çocuklar ahşap oyuncakla oynadığı zaman objeye dokunmuş oluyor. Yani sanal oyunlarda sadece göz teması varken burada oyuncağı eline alıyor dokunuyor, onunla bir bağ kurmuş oluyor aslında. Bu durum elbette çocuğun gelişimine olumlu anlamda katkı sağlıyor. Bilinçli anne babalar çocuklarını bu şekilde teknolojinin esiri olmaktan kurtarmaya çalışıyorlar."

"Ahşap ürünler yaparak geçmiş kültürümüzü yeni nesillere taşımış oluyoruz"

Ahşabın geleneksel sanat dallarından biri olduğunu hatırlatan İspirli, yeni nesle bu geçmiş kültürü yaşatmayı amaçladığını söyleyerek, "Ahşap bizim geçmiş kültürümüzde hep var olan ve medeniyetler kurulurken kullanılan temel bir malzeme. Dolayısıyla o zamanki ürünler hep ahşaptan yapılıyordu. Biz de ahşap ürünler yaparak geçmiş kültürümüzü yeni nesillere taşımış oluyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR