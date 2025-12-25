Haberler

İsmet İnönü, ölümünün 52'nci yılında mezarı başında anıldı

Güncelleme:
Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 52'nci yılında Anıtkabir'de düzenlenen törenle anıldı. Törene devlet yetkilileri ve ailesi katıldı.

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 52'nci yılında Anıtkabir'de anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, ölümünün 52'nci yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. Aslanlı yoldan yürüyen kortej, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine çelenk sunarak saygı duruşunda bulundu. Daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçildi. İsmet İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı. Saygı duruşundan sonra törene katılanlar, İnönü ailesine taziye dileklerini iletti.

Programa, Cumhurbaşkanlığı temsilcisi, TBMM Başkanı'nın temsilcisi, Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve aile yakınları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
