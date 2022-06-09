İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi uluslararası alanda dikkat çekiyor - Haberler

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İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi uluslararası alanda dikkat çekiyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi uluslararası alanda dikkat çekiyor

Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi uluslararası platformda başarıyla temsil eden kütüphaneler sıralamasında yerini aldı.

Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi uluslararası platformda başarıyla temsil eden kütüphaneler sıralamasında yerini aldı. Türkiye'nin en büyük İl Halk Kütüphanesi İsmail Saib Sencer Uluslararası alanda büyük itibar kazandı.

Kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren en önemli meslek örgütlerinden biri olan Amerikan Kütüphane Birliği (ALA) Uluslararası İlişkiler Yuvarlak Masası (IRRT) Uluslararası Bağlantılar Komitesi (ICC) tarafından hazırlanan Dünya Kütüphanelerinden En İyi Uygulama Örnekleri Fotoğraf Galerisi'nin (Best Practices from World Libraries Photo Gallery) 2022 yılı teması "Pandemi Sonrası Dünyamızda Liderliğin Temsilcileri Olarak Küresel Kütüphaneler" olarak belirlendi.

Söz konusu fotoğraf galerisinde, Amasya İl Halk Kütüphanesi, Erzurum İsmail Saib Sencer İl Halk Kütüphanesi, Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi, Karabük Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi, Kırklareli Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa İlçe Halk Kütüphanesi, MEF Üniversite Kütüphanesi, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen "KYGM Kitap Kulübü ve Drama ile Oku-Yorum Projesi" fotoğrafları yayınlanmaya hak kazandı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

İsmail Saib Sencer Türkiye Erzurum Yerel Haberler

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