İsmail Olgun Kurt Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı'na Atandı
Güncelleme:
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2025 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan İsmail Olgun Kurt, yeni görevine resmi olarak başladı. Kurt, daha önce çeşitli adli görevlerde bulundu.

2011 yılında meslek hayatına başlayan 38 yaşındaki Başsavcı Kurt, sırasıyla Adana Feke Cumhuriyet Savcılığı, Denizli Çardak Cumhuriyet Savcılığı, Van Merkez Cumhuriyet Savcılığı, Aydın Söke Cumhuriyet Savcılığı ve İstanbul Çağlayan Adliyesi Terör Suçları Bürosu'nda görev yaptı.

Adli tatil nedeniyle sakin geçen günlerde, yakın il ve ilçelerden "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor. - BALIKESİR

İmam hatip hakim ve savcıları. İstediğin yere kendi adamını ata! Sonra, bir de ülkede adaletin bağımsız olduğundan bahsediyorlar ya, ona fitil oluyorum. Bebek kandırıyorlar sanki!

