İran'ın başkenti Tahran'da suikastla katledilen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Karaman'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Karaman'da Aktekke Camiinde cuma namazının kılınmasının ardından vatandaşlar caminin yanındaki Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda cenaze namazı için saf tuttu.

Okunan Kur'an-ı Kerimin ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Çok sayıda Karamanlının katıldığı cenaze namazından sonra Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Gıyabi cenaze namazına; İl Müftüsü Faruk Gürbüz, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KARAMAN