İsmail Çağlar Bayırcı: 'Türkiye Yüzyılı Gençlerin Yüzyılı olacak'

AK Parti Kütahya milletvekili adayı İsmail Çağlar Bayırcı, Türkiye Yüzyılının gençlerin yüzyılı olacağını belirtti.

Yarının sosyal ve ekonomik düzenini oluşturmada girişimci ve yenilikçi gücüyle gençlerin temel dayanaklarını olduğunu söyleyen Bayırcı, "Gençlerimize güveniyor, gençliğimizi bugünün farklılık oluşturanı, yarınların teminatı olarak görüyoruz. Bundan dolayı Kütahyalı gençlerimiz için şehrimizde her türlü fırsat ve imkanı sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Bundan 5 sene önce kurduğumuz "Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi" ile Kütahya'mızı tam bir üniversite şehri haline getirdik. Bugün itibari ile 52 bin üniversite öğrencisine ev sahipliği yapmakta olan şehrimizde 2002 senesinde Yüksek Öğretim için yalnızca 3 bin yatak kapasitesi varken, bugüne kadar yeni yaptığımız modern ve konforlu KYK Yurtları ile bu sayıyı 13 bine taşıdık. Sırada Kütahya gençliğimiz için, daha fazla imkan ve sosyal alanlara sahip bir Kütahya'yı inşa etmek var" dedi.

"Kütahyaspor 2. Lige emin adımlarla yürüyor"

Kütahyasporun 2. Lige emin adımlarla yürüdüğünü ifade eden Bayırcı, "Uzun süredir Kütahya gündemini meşgul eden, bütün fizibilite ve diğer ön çalışmaları tamamlanmış olan Yeni Stadyumumuzun bir an önce inşaatının başlaması için gerekli adımları atacağıma ve çok hızlı bir şekilde tamamlanması için bütün sürecin sonuna kadar takipçisi olacağıma söz veriyorum. 2. Lig serüveninde takımımıza şimdiden başarılar diliyor, desteğimizin her daim Kütahyasporumuzla beraber olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerimizin bizlerden beklentisini biliyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kütahya Gençliğinin yükselen sesi olmak istiyoruz. Şehrimizin sorunlarını gençlerle beraber masaya yatırmak, daha genç bir Kütahya'yı geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle beraber inşa etmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı Gençlerin Yüzyılı olacak! Bunu biliyor ve buna inanıyoruz" diye konuştu. - KÜTAHYA