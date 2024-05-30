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İŞKUR, AKÜ öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verdi

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Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) öğrencilerine iş arama becerileri eğitimi verdi. Eğitimde özgeçmiş hazırlama, mülakat teknikleri, beden dili gibi konular ele alındı.

Afyonkarahisar Çalışma ve İş Kurumu ( İşkur ) İl Müdürlüğü eğitim faaliyetlerine devam ediyor.

İşkur İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanları Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Meslek Yüksekokulu İşletme Bölümü ve Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerine İş Arama Becerileri eğitimi verdi. İŞKUR İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanları Celal Akcan, Şerife Haytabey ve Türkan Baygül tarafından AKÜ Meslek Yüksekokulu İşletme ve Yerel Yönetimler Bölümü öğrencilerine eğitim verildi. İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Bölüm Başkanı Doç. Dr Murat Tekbaş ve Öğretim Görevlisi Hüseyin Tutumlu'nun da katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programında İş Arama Becerileri başlığında 'Özgeçmiş Hazırlama, Mülakat Teknikleri, Beden Dili, Hobilerin Önemi, İş Arama Ağı' gibi birçok farklı konuda öğrencilere eğitim verildi. Eğitim sonunda öğrencilere sertifikaları takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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