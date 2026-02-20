Haberler

Öğrencilerden Ramazan'a özel tiyatro gösterisi

Çorum'un İskilip ilçesinde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, iftar programının ardından sahneledikleri tiyatro gösterisiyle büyük beğeni topladı. Gençler Gülşen Arık rehberliğinde hazırladıkları oyunla seyircileri etkiledi.

Çorum'un İskilip ilçesinde tiyatro eğitimi alan öğrenciler, iftar programının ardından sahneledikleri tiyatro gösterisiyle büyük beğeni topladı.

İskilip Gençlik Merkezi'nin kültürel etkinlikleri kapsamında, tiyatro kursunda eğitim alan öğrenciler, Ramazan ayı için hazırladıkları tiyatro oynunu sahneledi. Tiyatro eğitmeni Gülşen Arık rehberliğinde uzun süredir hazırlık yapan gençler, Redif Kışlası'nda sahneye çıktı. İftar yemeğinin ardında başlayan tiyatro gösterisi vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

Kaymakam Ramazan Polat, gösterinin ardından öğrenciler ve tiyatro eğitmeni Gülşen Arık'ı tebrik etti. - ÇORUM

