Üye Girişi
Haberler
Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi
Bakan Yerlikaya: Bolu'daki yangın faciasında can kaybı 76'ya yükseldi

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
Türkiye yasa boğan yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor

En acı liste! Aynı aileden 14 kişi hayatını kaybetti
Ümit Özdağ, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklandı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tutuklandı

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne 23 Yeni Araç Tahsis Edildi

İskenderun Emniyet Müdürlüğü'ne 23 Yeni Araç Tahsis Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü, güvenlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 23 yeni aracı tanıttı. Tören, Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirildi ve araç filosu 8 motosiklet ile 15 otomobilden oluşuyor.

Hatay'ın İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 23 aracın Atatürk Anıt alanında tanıtımı gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerde kullanılacak olan motosiklet ve araçlarla şehir turu atıldı.

İskenderun'un güvenliği ve emniyet hizmetlerinde kullanılacak toplam 23 yeni araç için İlçe Emniyet Teşkilatı Atatürk Anıt alanında tanıtım töreni düzenledi. Törene İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, müdür yardımcıları ile amirler de katıldı. anıtımda; İskenderun Güvenliği İçin Toplumsal Yardımlaşma Derneği'nin bağışladığı 1 aracın, özel bir firmanın bağışladığı 1 aracın, sanayi odasının bağışladığı 1 aracın ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilen 20 aracın hizmete alındığı açıklandı. Araç filosunun 8 motosiklet ve 15 otomobilden oluştuğu ifade edildi. Atatürk Anıt alanından şehir merkezine uzun kortej halinde tur atan 8'i motorize, 23 araç kamuoyuna tanıtıldı.

Yeni araçların, şehirdeki güvenlik hizmetlerini daha etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirmek amacıyla kullanılacağı belirtilirken, İskenderun Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, şehrin güvenliğini sağlamada önemli katkı sunan bu desteklerden dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Pınar Altuğ, cam tavanlı lüks evini paylaştı
img

Otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 66'ya yükseldi
img

Bakan Yerlikaya kahreden haberi duyurdu! Can kaybı 76'ya yükseldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi

76 kişiye mezar olan facianın yaşandığı otelden ilk açıklama geldi
Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a koyuldu

Morg kapasitesi doldu, cenazeler soğuk hava depolu TIR'a konuldu
Otel yangının ardından ortaya çıktı! Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış

Tanju Özcan, itfaiyeyi dayısının oğluna bağlamış
Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı: Can pazarı yaşanıyordu

Mahsun Kırmızıgül Kartalkaya'daki yangın faciasını anlattı!
Taraftarlardan tepki yağıyor: Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket

Muslera'dan maç biter bitmez Okan Burak'a olay hareket
Galatasaray'ın eski sporcusu, Bolu'daki yangında ailesiyle birlikte hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski sporcusu ve ailesi, yanan otelde yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.