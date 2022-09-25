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İşitme ve konuşma engelli adam 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor

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İşitme ve konuşma engelli adam 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden işitme ve konuşma engelli 62 yaşındaki Nizam Titiz, 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor.

İşitme ve konuşma engelli adam 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor

MARDİN - Mardin'in Mazıdağı ilçesinde ikamet eden işitme ve konuşma engelli 62 yaşındaki Nizam Titiz, 40 yıldır kıraathanelerde çalışarak ailesini geçindiriyor.

Diyarbakır'da çocuk yaşta bir ciğercide yaklaşık on yıl çalışan Nizam Titiz, daha sonra memleketi Mardin'in Mazıdağı ilçesine gelerek burada kıraathanelerde çalışmaya başladı. Tüm Mazıdağı halkı tarafından tanınan Titiz'in, yaptığı çay ise müşteriler tarafından çok beğeniliyor. "15 yıldır Nizam ağabeyle kıraathaneyi beraber işletiyoruz" diyen kıraathane işletmecisi Kadir Akyol, Titiz'in artık ailesinin ferdi olduğunu söyledi.

Akyol, "Nizam ağabey yanımızda çalışıyor, beraber çalışıyoruz. Kendisi hem sağır hem dilsizdir. 40 yıldır kıraathanelerde çalışıyor, çaycılık yapıyor. Onun sayesinde beden dilimiz en üst seviyeye çıkmıştır. Normal bir insanla nasıl konuşuyorsak onunla da öyle anlaşıyoruz" dedi.

Müşterilerin ondan çok memnun olduğunu ifade eden Akyol, "O olmasa kimse elimizden çay içmiyor. Bütün Mazıdağı halkı onu tanıyor ve herkes ondan çok memnun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Abi - Yerel

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