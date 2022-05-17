İşitme Engelli Olimpiyat Şampiyonları Başkan Tunç Soyer'i Ziyaret Etti - Haberler

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları şampiyonu Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takım oyuncuları ve tekvando poomsae bireysel olimpiyat üçüncüsü Yusuf Şiyar Kıran, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti. Başkan Soyer, sporcuların başarısından gurur duyduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) şampiyon olan Türkiye İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncuları ve olimpiyatlar tekvando poomsae bireysel olimpiyat üçüncüsü Yusuf Şiyar Kıran'la bir araya geldi. Başkan Soyer, İzmirli genç sporcuların kazandığı başarıların kendisini gururlandırdığını ifade etti.

İŞİTME ENGELLİLER EVDE OTURMASIN

2018'de Avrupa Şampiyonu, 2021'de Dünya Şampiyonu ve son olarak olimpiyat üçüncüsü olan 18 yaşındaki Yusuf Şiyar Kıran, en büyük hedefinin işitme engelli çocukları spora kazandırmak olduğunu söyledi. Kıran, "İşitme engelli çocuklar artık evlerinde oturup, durumlarından utanmasınlar. Kabuklarını kırarak salonlara gelsinler" dedi. Kıran antrenörü Hülya Tuksal'a da verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

ÇOK ÇALIŞTIK, BAŞARDIK

İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda şampiyon olan Kadın Voleybol Milli Takımı oyuncularından Tuğçe Çakmak, "Ülkemize bu madalyayı getirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok gururluyuz" dedi. Gamze Çokgenç ise şampiyon olduğu için çok duygulandığını, başarının önünde engel bulunmadığını söyledi. İlayda Alkan da "Olimpiyat şampiyonu olmak çok güzel. Böyle bir başarıyı yakalayacağımızı bekliyorduk. Çünkü çok çalıştık ve takımımız çok iyi. Çok gurur verici" dedi.