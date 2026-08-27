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Evladın Fedakarlığı: 3 Yıldır Bitkisel Hayattaki Annesine Bakıyor

Evladın Fedakarlığı: 3 Yıldır Bitkisel Hayattaki Annesine Bakıyor
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Tunceli'de Murat Tayam, aşçılık mesleğini bırakarak 3 yıldır bitkisel hayatta olan annesi Selvi Tayam'ın tüm bakımını üstlendi. Pansuman, beslenme ve solunum desteği gibi ihtiyaçları tek başına karşılayan Tayam, günün her anını annesine adıyor.

Tunceli'de yaşayan Murat Tayam, yaklaşık 3 yıldır bitkisel hayatta ve cihazlara bağlı yaşayan annesi Selvi Tayam'ın bakımını tek başına üstleniyor.

Tunceli'de yaşayan Murat Tayam, yaklaşık 3 yıldır bitkisel hayatta ve yaşamını çeşitli cihazlara bağlı sürdüren annesi Selvi Tayam'ın (68) tüm bakımını üstlenerek hayatını annesine adadı. Aşçılık mesleğini bırakan Tayam, annesinin pansumanından kişisel bakımına, beslenmesinden solunum desteğine kadar ihtiyaç duyduğu tüm bakımı evinde kendisi gerçekleştiriyor. Günün her saatini annesinin başında geçiren Tayam, 2 saatte bir pozisyon değiştirerek yatak yaralarının oluşmasını önlemeye çalışırken, solunum cihazlarının düzenli çalışabilmesi için de büyük bir özveriyle mücadele ediyor.

"Pansumanından kişisel bakımına kadar her şeyini ben karşılıyorum"

Aşçılık mesleğini bırakıp hayatını annesine adadığını belirten Murat Tayam, "Yaklaşık 3 yıldır annem bitkisel hayatta, cihazlara bağlı yaşıyor ve ben bizzat bakıyorum. Pansumanından kişisel bakımına kadar her şeyini ben karşılıyorum. Normalde aşçılık yapıyordum, 3 yıldır kendimi tamamen anneme adadım. 3 yıldır annemle ilgileniyorum, kendisine bakıyorum. Zor bir bakımı var ama insanın atası olunca mecburen bakıyor. Sabah akşam yanındayım, burada uyuyorum. 2 saatte bir pozisyonunu değiştiriyorum, aspire ediyorum. Tunceli İl Sağlık Müdürü ve sağlık çalışanlarımız sayesinde biraz rahatlıyoruz. Yaraya bakmak için haftada bir gelip yardımcı oluyorlar" diye konuştu.

Tayam, "Annemin, benim küçüklüğümden beri belinde sakatlık vardı. O sakatlık kendisiyle birlikte büyüyünce akciğer solunum yetmezliği, Alzheimer gibi bilinç bozukluğu başladı. Ardından beynine pıhtı attığı için bitkisel hayata girdi. 3 yıldır bu şekilde cihazlara bağlı yaşıyor, yemeğini ve oksijenini cihazlar karşılıyor. Geceleri uyuyamıyorum, sürekli başındayım, sürekli pozisyon vermek zorundayım. 2 saatte bir pozisyonunu değiştirmediğimde vücudunda yatak yaraları oluşmaya başlıyor. Çok büyük sorunlar yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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