İSG Uygulamaları Gelişim Süreci Çalıştayı Gerçekleştirildi

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) kapsamında 'Kamuda İSG Uygulamalarının Gelişim Süreci' Çalıştayı gerçekleştirildi.

Proaktif Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen çalıştay, farklı üniversitelerden gelen akademisyenleri ve alanında uzman konuşmacıları bir araya getirdi. Beş oturum süren verimli çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliği alanında kamudaki uygulamaların gelişim süreci detaylı şekilde ele alındı. Çalıştayın tamamlanmasının ardından Demirözü Barajı'na gezi düzenlendi. Konuşmacı ve katılımcılarla birlikte baraj çevresinde yürüyüş yapıldı. - BAYBURT