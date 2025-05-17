İSG Uygulamaları Gelişim Süreci Çalıştayı Gerçekleştirildi

İSG Uygulamaları Gelişim Süreci Çalıştayı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Proaktif Genç Liderler Topluluğu öncülüğünde düzenlenen 'Kamuda İSG Uygulamalarının Gelişim Süreci' çalıştayı, farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları detaylıca ele alındı ve etkinlik sonrası Demirözü Barajı'na gezi düzenlendi.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı(ÜNİDES) kapsamında 'Kamuda İSG Uygulamalarının Gelişim Süreci' Çalıştayı gerçekleştirildi.

Proaktif Genç Liderler Topluluğu tarafından düzenlenen çalıştay, farklı üniversitelerden gelen akademisyenleri ve alanında uzman konuşmacıları bir araya getirdi. Beş oturum süren verimli çalıştayda, iş sağlığı ve güvenliği alanında kamudaki uygulamaların gelişim süreci detaylı şekilde ele alındı. Çalıştayın tamamlanmasının ardından Demirözü Barajı'na gezi düzenlendi. Konuşmacı ve katılımcılarla birlikte baraj çevresinde yürüyüş yapıldı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
Hakan Yılmaz'dan yürek burkan itiraf: Babamın ölümünü sosyal medyadan öğrendim

Ünlü oyuncu babasının ölüm haberini Instagram'dan öğrendi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TFF'nin kararı 1500 futbolcuyu tehlikeye attı

Verdiği karar 1500 futbolcuyu tehlikeye attı
İsrail, Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti

Ordu kalıcı işgal için düğmeye bastı! 24 saatte 113 kişi katledildi
İngiliz ekibinde Galatasaray krizi: Çocuğuna giydirdiği forma olay oldu

Küçücük çocuğuna giydirdiği Galatasaray forması olay oldu
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Bahçeli'den DEM Partili vekilin katıldığı canlı yayına mesaj

Bahçeli'den DEM'li vekilin yayınına mesaj! Öcalan vurgusu dikkat çekti
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi

22 vekil istifasıyla ara seçim iddiası! Çelik, canlı yayında yanıtladı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.