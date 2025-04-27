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İşçiler, Kumru Yuvayı Koruma Kararı Aldı

İşçiler, Kumru Yuvayı Koruma Kararı Aldı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde inşaatta kalıplar arasına yuva yapan kumruyu gören işçiler, yumurtaların güvenliği için inşaatı durdurma kararı aldı.

Bursa'da inşaatın kalıpları arasına yuva yapan kumruyu gören işçiler, inşaatı durdurma kararı aldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, inşaattaki kalıpları sökmek için gelen işçiler, yuva yapan kumruyu gördü. Kalıpları sökmeleri gereken ustalar, inşaat sahibiyle de görüşerek kumru yumurtalarını da alıp gidene kadar inşaatı durdurma kararı aldı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde ise kumrunun keyfinin yerinde olduğu gözlemlendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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