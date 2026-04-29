İsa Tarhan, Milas Orman İşletme Müdürlüğü görevine atandı

Manavgat Orman İşletme Müdürü Aydın Açıkbaş'ın Haziran 2024'te yaşanan zimmet iddiaları ve tutuklanması sonrası Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan atamayla, Manavgat Orman İşletme Müdürü olan ve haziran ayında Manavgat Orman İşletme Müdürü olarak göreve başlayan İsa Tarhan, Muğla'nın Milas ilçesine Orman İşletme Müdürü olarak atandı.

Manavgat'ta çok güzel bir çalışma ortamı bulduğunu ve Milas'a gideceğini belirten Tarhan, başta çalışma arkadaşları olmak üzere herkese teşekkür etti. İsa Tarhan'ın yerine Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne atanacak ismin kısa süre içerisinde belli olacağı, İsa Tarhan'ın da yeni müdürün belirlenmesinin ardından Milas'a giderek görevine başlayacağı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı