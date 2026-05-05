İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri tamamlandı

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında planlanan eğitim programları başarıyla gerçekleştirildi. Müdürlük bünyesinde oluşturulan arama, kurtarma ve tahliye, ilkyardım, koruma, yangın söndürme ve acil durum teknik ekipleri ile birlikte acil durum ekip koordinatörü, çalışan temsilcisi ve yardımcılarına yönelik düzenlenen eğitimlere yoğun katılım sağlandı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Onur Güdek, Hale Işık ve Neslihan Baş tarafından İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimler iki oturum halinde yapılarak tamamlandı.

Eğitimlerde; acil durumlara hazırlık, risklerin önlenmesi, çalışanların görev ve sorumlulukları ile iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Program sayesinde İl Müdürlüğü, yurtlar ve ilçe müdürlüklerinde görev yapan personelin iş sağlığı ve güvenliği konularındaki bilgi ve farkındalığının artırılması hedeflendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk de eğitime katılarak bir konuşma yaptı. Eğitimlerin önemine vurgu yapan Arslantürk, katkı sağlayan eğitmenlere teşekkür etti.

Düzenlenen eğitimlerle birlikte kurum genelinde daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulmasına katkı sağlandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı