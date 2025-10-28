Haberler

İş Kazasında Ağır Yaralanan Hastanın Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Güncelleme:
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iş kazasında kulağı kopmak üzere olan 50 yaşındaki hastaya yapılan 4 saatlik başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Bozüyük Devlet Hastanesi'nde görevli uzmanlar, hastanın hayati tehlikesini atlattı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iş kazası sonucu kulağı kopmak üzere olan bir hasta, Bozüyük Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iş kazasında, üzerine büyük bir cam düşmesi sonucu ağır yaralanan 50 yaşındaki Mesut K., yakınları tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi. Yapılan muayenede hastanın kulağında tama yakın kopma ve boyun bölgesinde büyük damarlara kadar uzanan derin kesiler tespit edildi. Şiddetli kan kaybı nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Mesut K., hastanede görev yapan Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Özgün Ozan İnceoğlu ve Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Şaşırtan tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren operasyon sırasında Mesut K.'nın boynundaki damar yaralanmaları onarıldı, kas dokuları yeniden yapılandırıldı ve kopmak üzere olan kulak yerine dikildi. Operasyonun ardından genel durumu hızla düzelen hasta, yapılan tedavi ve takip süreci sonrasında sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Bozüyük Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Eftal Egemen Akbulut, operasyonun hastanenin uzman ekibi ve güçlü teknik donanımının bir göstergesi olduğunu belirterek, "Hızlı ve doğru müdahale sayesinde hastamız kulağını kaybetmeden sağlığına kavuştu. Bu başarıda emeği geçen tüm ekibimizi tebrik ediyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
