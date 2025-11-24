Haberler

İş Hayatında Mühendislik Konferansı Erciyes Üniversitesi'nde Düzenlendi

Güncelleme:
Erciyes Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, 'İş Hayatında Mühendislik' temalı bir konferans düzenledi. Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'nin konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, öğrencilere kariyer tavsiyelerinde bulunuldu.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mekatronik Mühendisliği Bölümü ve Mekatronik ve Robotik Kulübü tarafından 'İş Hayatında Mühendislik' konulu konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci katıldı.

Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alper Öner, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. KAYSO Başkanı Makine Mühendisi Mehmet Büyüksimitci konferansta yaptığı konuşmada öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Başkan Büyüksimitci; "Ne iş yapıyorsanız en iyisini yapmak zorundasınız arkadaşlar. Hayattaki bütün felsefemiz o olmalı. Eğer buraya geldiysek, bu sıraları doldurduysak, bu mesleğin en iyisini yapmak zorundasınız. Ben ısrarla kendi arkadaşlarıma da şimdiki çalışma arkadaşlarıma da onu söylüyorum. ya farklı bir şey yapacaksınız ya da yaptığınız işi başkalarından daha farklı yapacaksınız. Fark oluşturamazsanız, sıradan olursanız maalesef hayat şartları zor olur herkes için" dedi. Konuşmasında Kayseri sanayii hakkında da bilgiler veren Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti;

"Kayseri'de şu anda dördüncü organize sanayi bölgesini kuruyoruz. Erciyes OSB. Beşincisi OSB'de geliyor. Uzay Havacılık ve Savunma İhtisası OSB. Burası aslında sizin ilginizi daha çok çekeceğine inandığımız, özellikle savunma, uzay ve havacılıkla ilgili sadece o firmaların olacağı bir organize sanayi bölgesi. Şu anda her şey hazır. Ön izinleri alınmış durumda. Şimdi yer seçimi ile ilgili başvurumuzu yapacağız. Zannediyorum 1,5-2 yıl içerisinde orayı hayata geçireceğiz. Tabii bütün çabamız, şimdi burada onlarca arkadaşımız var. Her biri de bir alanda çalışacak. Onlara yeni iş alanları açabilmek, onların endüstriye ve ülkeye katkılarını sağlayabilmek için. Kayseri içinde Türkiye'de bir dönüşüm var biliyorsunuz. Hakikaten, özellikle savunma sanayi ile ilgili inanılmaz bir gelişme var. Kayseri olarak da bizim köklerimizde olan bir gelişme. Çünkü yüz yıl önce Kayseri'de biliyorsunuz uçak yapıldı arkadaşlar. Burada şimdiki Hava İkmal'in yerinde uçak üretildi ve otuzlu yıllarda ciddi şekilde iki yüz küsur uçak ihraç edildi. İlk önce Almanlarla daha sonra Polonyalılarla ortak üretimler yapıldı. Demek ki bizim genlerimizde var. İnsanın gözünün gördüğü, insanın ürettiği her şey bizim Kayseri'de üretilebilir. Onun için sadece gayret etmemiz gerekiyor. Çaba göstermemiz gerekiyor. Biraz tabii teknolojik işler konusunda merak duymamız gerekiyor. İnşallah sizlerle de bu işleri kolayca başaracağımıza inanıyorum."

Konuşmasının ardından Başkan Büyüksimitci, öğrencilerin merak ettiği soruları tek tek cevapladı. Konferans, Başkan Büyüksimitci'ye, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'un plaket takdiminin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
