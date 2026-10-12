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İş çıkışı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı, D-100'de kuyruklar oluştu

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İş çıkışı İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 72'ye ulaştı, D-100'de kuyruklar oluştu
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İBB Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde trafik yoğunluğu haftanın ilk iş gününde yüzde 72 olarak ölçüldü. İş çıkışı nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi, yoğunluk havadan görüntülendi.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 72 olarak ölçülürken, D-100 Karayolu Kozyatağı mevkiindeki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da iş çıkış saatinde sürücülerin dönüş yoluna geçmesiyle birlikte trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Cep Trafik verilerine göre İstanbul genelinde yüzde 72 olan trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 76 ve Avrupa Yakası'nda yüzde 69 olarak ölçülürken, D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. İş çıkış trafiği nedeniyle yollarda uzun araç kuyrukları oluşurken, ortaya çıkan yoğunluk havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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