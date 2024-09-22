İrem Bağları'nda Sonbahar Renk Cümbüşü

İrem bağlarında sonbaharın renk cümbüşü

IĞDIR - Ağrı Dağı'nın eteklerindeki İrem Bağları, sonbaharın gelmesiyle sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere bürünerek ortaya renk cümbüşü çıkarttı.

5 bin 137 metre rakımıyla Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'nın eteklerinde yer alan Doğunun Çukurova'sı Iğdır'daki İrem Bağları, bünyesinde yer alan onca ağaç, sonbaharın gelmesi ile sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızı renklere dönüştü. Renk cümbüşün oluştuğu alan görenleri kendine hayran bırakırken birçok insanın gezip gördüğü mekanlar arasında yer alıyor. Renk cümbüşü, bölgenin güzelliğini ve mevsim değişikliğinin etkisini gözler önüne seriyor. İrem Bağlarındaki görsel şölen havadan görüntülendi.