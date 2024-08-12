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İranlı Turistler Van'da Boya ve Su Festivali'nde Eğlendi

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Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, kendileri için düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendi. Turizm sektörüne katkı sunan turistler, Gevaş ilçesinde yapılan festivalde boyaya büründü ve Van Gölü'nde serin suların keyfini çıkardı.

Okulların tatil olmasını fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, kendileri için düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'nde doyasıya eğlendi.

Her tatil fırsatını değerlendirmek için Van'a gelen İranlı turistler, turizm sektörü başta olmak üzere bütün esnafa katkı sunuyor. Okulların tatil olması hasebiyle Van'a gelen İranlı turistler, turizm acenteleri tarafından düzenlenen 'Boya ve Su Festivali'ne katıldı. Gevaş ilçesinde düzenlenen festivalde, boyaya bürünen İranlılar daha sonra Van Gölü'nün serin sularına kendilerine bıraktı.

Festivalle ilgili açıklamada bulunan turizmci Ebubekir Zirek, "Gevaş, şirin bir ilçemiz. Van'dan 40-50 kilometre uzak olsa dahi, Van'a gelen turistlerin Gevaş esnafına ve halkına katkı sunmaları için böyle bir girişimde bulunduk. Gevaş'ta günlük aktiviteler yapabilecek çok güzel sahiller var. Bu sahiller halkımız başta olmak üzere İran, Irak ve yerli turistlerin hizmetindir" dedi.

İşletmede farklı festivaller düzenlediklerini aktaran Zirek, "Dönem dönem bu festivalleri yapıyoruz. Bu seferde İranlıların çok sevdiği boya ve su festivalini düzenledik. Günlük bazlı sürekli bu etkinlikleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İranlılar ise Van'da olmaktan ve festivale katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Van Gölü Gevaş Tatil İran van Turizm Yerel Güncel Haberler

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